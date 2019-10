Motorola RAZR 2019: Θα αποκαλυφθεί στις 13 Νοεμβρίου

Τα foldable smartphone ξεκίνησαν φέτος να μπαίνουν στην ζωή μας με πρωτοπόρο το Galaxy Fold της Samsumg. Η Motorola όμως ετοιμάζει το δικό της αναδιπλούμενο smartphone και αυτό δεν είναι άλλο από το RAZR 2019,το οποίο θα αποκαλύψει επίσημα πλέον στις 13 Νοεμβρίου.

Η Motorola είχε γνωστοποιήσει τον Φεβρουάριο ότι εργάζεται στο πρώτο της foldable smartphone και τώρα με ένα teaser προδίδει την ημερομηνία παρουσίασης της συσκευής. Επιπλέον, η Motorola έστειλε προσκλήσεις για την παρουσίαση του smartphone στις οποίες αναγράφεται “You are going to flip”.

Το teaser μάλλον παρουσιάσει τον μεντεσσέ ο οποίος απμακρύνεται από τις άκρες του τηλεφώνου, δεν μπορούμε όμως να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Το RAZR φημολογείται ότι θα είναι ένα κάθετα αναδιπλούμενο smartphone.

Προηγούμενες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι το RAZR 2019 θα έχει mid-range χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με άλλα foldable smartphone, όπως το Mate X και Galaxy Fold. Τέλος, το smartphone της Motorola φημολογείται ότι θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο στα 1500 ευρώ.

Πηγή