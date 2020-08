Νέο event της Motorola στις 9 Σεπτεμβρίου, θα δούμε το Razr 2020;

Αν και η Samsung ήδη ανακοίνωσε και έχει κυκλοφορήσει την αναβαθμισμένη έκδοση του Galaxy Z Flip, η Motorola, ο μοναδικός άλλος κατασκευαστής που έχει foldable clamshell, δεν έχει κάνει κάποια αντίστοιχη παρουσίαση. Όπως φαίνεται όμως, μας χωρίζουν λίγες βδομάδες μόνο από το διάδοχο του Moto Razr.

Η Motorola ανακοίνωσε ένα επερχόμενη event της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Όπως ενημερώνει η ιστοσελίδα droidlife, το νέο event θα είναι ψηφιακό, με την εταιρεία να δίνει την περιγραφή “getting ready to flip the smartphone experience once again”. Αυτό βέβαια, αν δεν υπάρξει κάποια άλλη έκπληξη, μας προϊδεάζει για το νέο Moto Razr 2020.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν Snapdragon 765, 8GB μνήμης RAM, 2.845mAh μπαταρία και κύρια κάμερα 48MP, συνοδευόμενη από 20MP selfie. Ήδη έχουμε δει live φωτογραφίες της συσκευής, οπότε απλά αναμένουμε και την επιβεβαίωση των specs ή να δούμε αν η Motorola έχει κάποιον κρυμμένο άσσο στο μανίκι της για να αντιμετωπίσει το Galaxy Z Flip 5G.

Πηγή