Νέο Morotola smartphone χωρίς punch hole ή notch αποκαλύπτει leak

Πολλές εταιρείες έχουν αποφασίσει να αφήσουν στο παρελθόν την μόδα του notch που έφερε η Apple με την κυκλοφορία του iPhone X. Μερικές εταιρείες όπως η Samsung προχώρησαν στην δημιουργία του punch hole ενώ άλλες τοποθέτησαν μηχανικά μέρη για την εμφάνιση της front facing κάμερας όπως η OnePlus.

Η Motorola φαίνεται πως θα ακολουθήσει τα χνάρια της OnePlus καθώς ένα ανώνυμο smartphone της εταιρείας που εμφανίστηκε σε φωτογραφία στο Twitter δεν ενσωματώνει ούτε notch ούτε punch hole. Το πάνω μέρος έχει ένα πολύ μικρό bezel ενώ η κάτω μεριά διαθέτει chin το οποίο φιλοξενεί το λογότυπο της εταιρείας.

Στην δεξιά τώρα μεριά συναντάμε το κουμπί της αυξομείωσης της έντασης του ήχου και το power button ενώ η αριστερή μεριά παραμένει “καθαρή” από κουμπιά.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία άλλη πληροφορία για την συσκευή που θα ενσωματώνει την pop-up selfie κάμερα. Η Motorola όμως ετοιμάζεται να φέρει στην αγορά τα One Action και One Zoom ενώ πριν δύο μήνες κυκλοφόρησε το One Vision.

