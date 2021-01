Nissan Office Pod concept: Η τηλεργασία στα καλύτερά της

Καλή η εργασία από το σπίτι, αλλά τους τέσσερις τοίχους τους βαριέσαι εύκολα. Το Office Pod Concept της Nissan σας δίνει όλη την ελευθερία που χρειάζεστε σε τέσσερις τροχούς, χωρίς να σας λέιπει τίποτα από τις ανέσεις του σπιτιού.

Το Office Pod είναι προσαρμοσμένο σε ένα ειδικά μετασκευασμένο Nissan NV350, ένα από τα πλέον δημοφιλή βαν της ιαπωνικής εταιρείας, το οποίο έχει στον πίσω χώρο ένα πλήρες γραφείο με τον All In One υπολογιστή, καθώς και όλες τις απαραίτητες ανέσεις του ψηφιακού εργαζόμενου… νομά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όλο concept έχει και την καφετιέρα προσαρμοσμένη στο χώρο του γραφείου, οπότε μπορεί κανείς να απαντήσει θετικά στην ερώτηση για το εάν αυτό το βανάκι φτιάχνει και καφέ.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι στην οροφή του οχήματος μπορεί να προσαρμοστεί μία αναπαυτική πολυθρόνα, με το τραπεζάκι της και τα όλα της, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να χαλαρώνει μετά από μία απαιτητική εργασιακή μέρα στην… εξοχή.

Το Nissan Office Pod concept έκανε την εμφάνισή του διαδικτυακά, στο πλαίσιο του Σαλονιού Αυτοκινήτου του Τόκιο, λόγω της πανδημίας. Νομίζουμε ότι όλοι οι συντάκτες του Techblog ζαχαρώνουμε από ένα τέτοιο… Τι λες Κώστα;

