Nokia 1, 1 Plus και 2.1: Θα αναβαθμιστούν στο Android 10 Go Edition

Η Google πριν μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του λογισμικού της Android 10, και νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα τη νεότερη Go έκδοση. Αρκετές εταιρείες όπως η OnePlus και η Huawei έχουν ανακοινώσει ποιες από τις συσκευές τους θα πάρουν το Android 10 και έχουν δώσει ένα σχετικό χρονοδιάγραμμα. Τώρα, η HMD Global που κατασκευάζει τα Nokia smartphones ανακοίνωσε τις συσκευές που θα ενημερωθούν στο Android 10 Go edition.

Η πρώτη συσκευή της HMD Global που θα ενημερωθεί στο Android 10 Go edition είναι το Nokia 1 Plus και αυτό θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2020 Ύστερα, το δεύτερο τρίμηνο το 2020 θα λάβουν την ενημέρωση τα Nokia 1 και Nokia 2.1.

Entry level smartphone experience should not be a compromise. #Google proves it with new #Android 10 Go edition offering rich experiences with even better memory mgmt, performance & security. We are working to bring them first on #Nokia smartphones 🙏https://t.co/6K9QaYCY2p pic.twitter.com/5jWHrJPV4q

— Juho Sarvikas (@sarvikas) September 27, 2019