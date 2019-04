Nokia 9 PureView: To fingerprint scanner ξεγελάστηκε με ένα πακέτο τσίχλες [updated]

Στο Twitter εμφανίστηκαν χρήστες σύμφωνα με τους οποίους μερικά Nokia 9 PureView έχουν κάποιο πρόβλημα με τον fingerprint scanner. Ένα σχετικό βίντεο στην ίδια πλατφόρμα δείχνει τον σαρωτή του δαχτυλικού αποτυπώματος να ξεγελιέται τόσο από μη καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα όσο και από ένα πακέτο με τσίχλες.

Update: Ακολουθεί η απάντηση της HMD Global σχετικά με την ανάρτηση στο twitter που αφορά στο issue με το fingerprint scanner του Nokia 9 PureView:

“We have not been able to replicate the issue so far but we will continue to investigate for the avoidance of any doubt and let you know of any further updates”.