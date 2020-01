Nokia: Το πρώτο της Android 10 smartphone θα έχει Snapdragon 665

Η Nokia έχει επανέλθει στην αγορά των smartphones δυναμικά και προσπαθεί να κάνει ότι καλύτερο μπορεί ώστε να ενισχύσει την παρουσία και τα κέρδη της. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει καταφέρει να ενημερώνει σχετικά άμεσα τα smartphones της με την τελευταία έκδοση του Android.

Το γνωρίζουμε για το νέο smartphone

Πρόσφατη αναφορά, αποκαλύπτει ότι η Nokia ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα smartphone που θα τρέχει Android 10 out of the box και θα διαθέτει τον Snapdragon 665. Την πληροφορία δημοσίευσε το Nokia Power User, το οποίο εντόπισε ότι ένα μοντέλο της εταιρείας με κωδικό TA-1234 έλαβε πιστοποίηση για το Wi-Fi στη Ρωσία.

Πέρα από το γεγονός ότι θα είναι το πρώτο smartphone της HMD Global με Android 10, θα είναι και το πρώτο έξυπνο τηλέφωνο της εταιρείας με τον Snapdragon 665 της Qualcomm.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, το όνομα, την ημερομηνία κυκλοφορίας και την τιμολόγηση, δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Ωστόσο, περιμένουμε η εταιρεία να παρουσιάσει το smartphone στην MWC 2020, μαζί με το Nokia 8.2. Υπάρχει πιθανότητα το 8.2 να έχει δύο εκδόσεις και το TA-1234 να είναι η 4G έκδοση του.

