Οι επιχειρήσεις εμπιστέυονται τα Nokia smartphones

Η γκάμα των Android Enterprise Recommended smartphones της Nokia μεγαλώνει ώστε να προσφέρει συσκευές που διαθέτουν επαγγελματική ποιότητα και υπηρεσίες πιστοποιημένες από την Google. Η γκάμα του προγράμματος Android Enterprise Recommended της Nokia περιλαμβάνει πλέον 14 smartphones – περισσότερα από κάθε άλλο brand.

Το Nokia 9 PureView, το Nokia 4.2s έρχονται να προστεθούν σε ακόμα 11 smartphones της Nokia που έχουν πιστοποιηθεί στο πρόγραμμα Android Enterprise Recommended, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για επιχειρήσεις σε συσκευές που έχουν εξελιχθεί για διαφορετικές επιχειρηματικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα Android Enterprise Recommended προσφέρει στους εταιρικούς πελάτες την εμπιστοσύνη ότι τα smartphones που έχουν πιστοποιηθεί για το πρόγραμμα έχουν εγκριθεί από την Google ώστε να πληρούν τα επιχειρησιακά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά σε υλικό, λογισμικό, ανάπτυξη σε συστήματα πληροφορικής της εταιρείας, ενημερώσεις ασφαλείας και εμπειρία χρήστη. Το πρόγραμμα αποτελεί σημείο αναφοράς για μια δυναμική εμπειρία χρήστη που αφορά σε ποικίλες περιπτώσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν ευκολότερες και πιο έξυπνες επιλογές για τα smartphone τους.

Αξιοποιώντας τη δύναμη του Android One, τα smartphones της Nokia προσφέρουν μια εμπειρία χωρίς όρια, χωρίς bloatware και με λίγες επιλεγμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές. Μια εμπειρία συνδυασμένη με τον κορυφαίο σχεδιασμό και υψηλή ποιότητα κατασκευής που αναμένεται από ένα τηλέφωνο Nokia, η γκάμα παρέχει επίσης μηχανική αιχμής για μικρούς και μεγάλους εταιρικούς προϋπολογισμούς.

Η γκάμα των Android Enterprise Recommended smartphones της Nokia:

Nokia 3.1 (32GB): Δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Nokia 3.1 Plus: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 199 ευρώ

Nokia 3.2 (32GB): Δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Nokia 4.2: Σύντομα διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 199€

Nokia 5.1: Δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα

Nokia 5.1 Plus: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 199€

Nokia 6.1: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 179€

Nokia 6.1 Plus: Δεν θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη

Nokia 7 Plus: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 299€

Nokia 7.1: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 299€

Nokia 8: (δεν είναι Android One): Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 199€

Nokia 8 Sirocco: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 599€

Nokia 8.1: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 369€

Nokia 9 PureView: Διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 699€