OnePlus 7T και 7T Pro: Θα έχουν μεγάλο κυκλικό module κάμερας;

Μένουν μερικοί μήνες πριν την κυκλοφορία των OnePlus 7T και 7T Pro. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές αρκετές λεπτομέρειες για τις συσκευές, αλλά αναμένουμε τα leaks να πληθύνουν.

Πριν καν την κυκλοφορία του OnePlus 7 Pro είχε εμφανιστεί μία εικόνα από ένα meeting της OnePlus η οποία δείχνει πως η εταιρεία εργαζόταν πάνω σε μία συσκευή με στρογγυλό module κάμερας.

Σήμερα, οι γνωστοί leaksters Evan Blass και Samsung_News δημοσίευσαν εικόνες οι οποίες αποκαλύπτουν μία OnePlus συσκευή με στρογγυλό module κάμερας.

Από τις εικόνες και το παρελθόν της OnePlus είναι εμφανές ότι το νέο module κάμερας θα είναι η μεγαλύτερη σχεδιαστική αλλαγή που θα δούμε στο smartphone.

Even though @evleaks and I often have different opinions about some topics, I can confirm the new phones will have a round camera setup on it's back.

*Concept Image* pic.twitter.com/iu0DOtQSJ3

— Max J. (@Samsung_News_) August 22, 2019