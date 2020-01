OnePlus 8 Pro: Με 12GB RAM και Snapdragon 865 στο Geekbench

Τα smartphones της OnePlus είναι από τα τηλέφωνα που έχουν λάβει την μεγαλύτερη αναγνώριση από το καταναλωτικό κοινό. Όπως είναι λογικό, δεν προλαβαίνει η εταιρεία να παρουσιάσει το ένα μοντέλο, αρχίζουν οι φήμες και τα leaks για το επόμενο. Αυτή τη φορά, το OnePlus 8 Pro έκανε την εμφάνιση του στο Geekbench.

Τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα και τι αναφέρει η καταχώρηση

Αρχικά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα score των benchmarks σε τόσο πρώιμο στάδιο προέρχονται κατά πάσα πιθανότητα από δοκιμές που κάνει η ίδια η κατασκευάστρια. Από την άλλη, όσα specs αναφέρονται σε αυτές τις καταχωρήσεις, συνήθως, είναι τα τελικά του εκάστοτε τηλεφώνου.

Σύμφωνα με την καταχώρηση, το OnePlus 8 Pro έχει κωδικό μοντέλου GALILEI IN2023 και θα τρέχει Android 10 out of the box. Όπως ήταν αναμενόμενο, το επόμενο flagship της OnePlus θα διαθέτει των Snapdragon 865 με Adreno 650. Ο επεξεργαστής θα είναι χρονισμένος στα 1.8GHz και θα τον συνοδεύουν 12GB μνήμης RAM.

Επιπλέον, το OnePlus 8 Pro αναμένεται να έχει οθόνη 6,65 ιντσών AMOLED με ρυθμό ανανέωσης 90Ηz ή 120Hz και punch hole. Φήμες θέλουν την εταιρεία να κυκλοφορεί και έκδοση με περισσότερη RAM και χώρο αποθήκευσης 1TB.

Όσον αφορά τις εκδόσεις, μέχρι το 2018 η OnePlus κυκλοφορούσε δύο smartphones τον χρόνο. Ωστόσο, πέρυσι τα έκανε τέσσερα και φέτος αναμένεται να δούμε τρία μοντέλα στην πρώτη σειρά και ενδεχομένως άλλα τόσα στη δεύτερη.

Εκτός από τη βασική και το OnePlus 8 Pro, αναμένεται να ανακοινωθεί και το One Plus 8 Lite, το οποίο θα έχει 6GB ή 8GB μνήμη RAM, διπλή κάμερα, και μάλλον Snapdragon 855 Plus.

