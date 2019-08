Oppo Reno 2: Έρχονται 28 Αυγούστου με υποστήριξη 5G και τετραπλή κάμερα

Η κινέζικη εταιρεία ξεκίνησε την αποστολή προσκλήσεων για την επερχόμενη επίσημη παρουσίαση των Oppo Reno 2, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου την Ινδία.

Στα πλαίσια την πρόσκλησης η Oppo δημοσίευσε μία αφίσα η οποία αποκαλύπτει πως κάποιο από τα Oppo Reno 2 θα έχει Shark Fin selfie κάμερα που έκανε γνωστό το Oppo Reno 10x Zoom Edition. Επιπλέον, ο διάδοχος των Oppo Reno θα έχει τέσσερις πίσω κάμερες σε κάθετη διάταξη και η μία από αυτές θα υποστηρίζει 20x Zoom.

Introducing #OPPOReno2 #Quadcam with #20xZoom. Coming first to India on 28.08.2019 pic.twitter.com/ySwRdeoXLa

— OPPO India (@oppomobileindia) August 16, 2019