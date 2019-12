Oppo: Βίντεο δείχνει την under-display κάμερα σε δράση

Φέτος οι κατασκευάστριες smartphones προσπαθούν με κάθε τρόπο να εξαφανίσουν το notch από τις οθόνες των έξυπνων τηλεφώνων. Ωστόσο, μέχρι τώρα καμία δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα πραγματικά all-screen smartphone που δεν διαθέτει τουλάχιστον κάποιο μηχανισμό για τη selfie. Η Oppo και η Xiaomi αποκάλυψαν ότι εργάζονται σε under-display κάμερες τις οποίες όπως όλα δείχνουν έχουν σχεδόν έτοιμες.

Πρόσφατα, η Oppo έδωσε την ευκαιρία σε αρκετούς YouTubers και δημοσιογράφους τεχνολογίας να δοκιμάσουν την τεχνολογία της under-display κάμερας που αναπτύσσει. Όσοι βρέθηκαν στην Oppo INNO Day 2019 μπόρεσαν να πιάσουν στα χέρια τους, και να χειριστούν, ένα πρωτότυπο που διαθέτει τη νέα κάμερα της εταιρείας.

Η κάμερα βρίσκεται κάτω από την οθόνη, αλλά ο φακός είναι ορατός μόνο υπό συγκεκριμένες γωνίες και συνθήκες. Όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει τη λειτουργία της λήψης selfie φωτογραφιών, τα pixel της οθόνης στο σημείο όπου βρίσκεται η κάμερα “απενεργοποιούνται”.

Αρκετοί δημοσίευσαν βίντεο και φωτογραφίες με το πρωτότυπο της Oppo, δίνοντας μας την ευκαιρία να δούμε πώς είναι η under-display κάμερα της εταιρείας, καθώς και πώς λειτουργεί.

Say goodbye to the notch 🤯 @oppo 's in display selfie camera is so 🔥 you barely notice the camera's there 🤯#CreateBeyondBoundaries #OPPOINNODay #OppoInnoDay2019 pic.twitter.com/FjVfW4eRLd

— Isa Rodriguez (@sisasaid) December 10, 2019