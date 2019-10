Pixel 4 και Pixel 4 XL: Δεν θα κυκλοφορήσουν νωρίτερα από τα τέλη Οκτωβρίου

Τα Google Pixel 4 και Pixel 4 XL θα αποκαλυφθούν στις 15 Οκτωβρίου ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο high-end smartphone δεν θα κυκλοφορήσουν πριν από τις 18 Οκτωβρίου.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από την Google η οποία στον Twitter λογαριασμό του Android δημοσίευσε ότι το πρώτο smartphone που θα ενσωματώσει το Android 10 θα είναι το OnePlus 7T που θα κυκλοφορήσει στις 18 Οκτωβρίου. Με βάση αυτό και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα Pixel 4 θα ενσωματώνουν την τελευταία έκδοση του Android δεν αναμένεται η κυκλοφορία τους πριν από αυτήν του OnePlus 7T.

The new #OnePlus7T is the first device to ship with #Android10. It’s helpful, secure, and a 10/10. pic.twitter.com/QX3Q30hALq

— Android (@Android) September 26, 2019