Poco X2: Επιβεβαιώθηκαν οθόνη 120Hz και καμερα 64MP

Τις προηγούμενες ημέρες, αποκαλύφθηκε ένα teaser που κρυβόταν στο βίντεο που ανέβασε η Poco στο Twitter και σήμερα επιβεβαιώθηκε η κυκλοφορία του Poco X2 το οποίο θα ανακοινωθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η Poco φέρνει και νέα hashtag τα #SmoothAF και #PocoX2.

An Xperience that will make you go, "Bruh, it's #SmoothAF". #POCOX2 is arriving on Feb 4th 2020.

Want to know if your smartphone is Smooth AF? Visit now: https://t.co/LQqSvTpgLz pic.twitter.com/BB5RFQ8lVO

— POCO India (@IndiaPOCO) January 27, 2020