Poco X2: Το πρώτο teaser για το πρώτο τηλέφωνο της εταιρείας

Η Poco India στις 21 Ιανουαρίου έκανε το πρώτο της tweet για το νέο έτος ταυτόχρονα όμως η Xiaomi ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση της Poco. Το teaser video της εταιρείας αρχικά φαινόταν απλά ότι είναι η ανακοίνωση της έναρξης της Season 2 ωστόσο μετά από περισσότερη παρατήρηση βρέθηκαν πληροφορίες για το πρώτο smartphone της εταιρείας το οποίο μάλλον θα ονομάζεται Poco X2. Όπως μπορούμε να δούμε και στην παραπάνω εικόνα, τα γράμματα που προδίδουν την ονομασία αυτού του smartphone είναι διάσπαρτα.

#POCOIsHere and it'll give chills to others. IYKWWM 😉

Season 2 is live now! Brace yourself for the impact. pic.twitter.com/wJPWgDgwCn

— POCO India (@IndiaPOCO) January 21, 2020