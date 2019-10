Πως άλλαξε η κάμερα από το iPhone 6 έως το iPhone 11;

Όσο περνάνε τα χρόνια τα smartphone εξοπλίζονται με ολοένα και καλύτερη κάμερα ή κάμερες οι οποίες φέρνουν νέες λειτουργίες και δυνατότητες. Για να δούμε πως βελτιώθηκε η κάμερα των smartphone της Apple, από το iPhone 6 έως και το iPhone 11 το PhoneArena τράβηξε μία σειρά από φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν την βελτίωση της κάμερας σε βάθος χρόνου.

Στο βίντεο συγκρίνονται οι κάμερες των iPhone 6 και 6 Plus, 6S και το μεγαλύτερο του αδερφάκι 6S Plus, το iPhone 7 και 7 Plus, με την Apple να ενσωματώνει στο δεύτερο για πρώτη φορά διπλή κάμερα, τα iPhone 8, τα τρία iPhone που παρουσιάστηκαν το 2018, XR, XS και XS Max καθώς και τα τρία νεότερα iPhone 11 τα οποία παρουσιάστηκαν πριν έναν περίπου μήνα στο Cupertino. Το πρώτο iPhone που έφερε το notch όμως και φυσικά αναφερόμαστε στο iPhone X απουσιάζει από τα test.

Μιας και η κάμερα είναι αυτή που μας απασχολεί θα αναφέρουμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της. Ας τα πάρουμε με την σειρά λοιπόν ξεκινώντας από το πιο παλιό.

iPhone 6 και 6 Plus

Τα πρώτα χρόνια τα πράγματα ήταν σχετικά πιο απλά και τα smartphone διέφεραν κυρίως στο μέγεθος της οθόνης και την χωρητικότητας της μπαταρίας. Πιο συγκεκριμένα η κάμερα των δύο smartphone που κυκλοφόρησαν το 2014 άγγιζε τα 8MP, είχε f/2.2 και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 1080p στα 60fps και 720p στα 240fps.

iPhone 6S και 6S Plus

Έναν χρόνο μετά η Apple έφερε τα δύο S μοντέλα τα οποία ενσωμάτωναν μία κάμερα των 12MP με f/2.2, Optical Image Stabilization, HDR και καταγραφή βίντεο 2160p στα 30fps, 1080p στα 60 και 120fps και τέλος 720p στα 240fps.

iPhone 7 και 7 Plus

Εδώ τα πράγματα άλλαξαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η Apple έφερε το iPhone 7 με μία κάμερα ενώ το 7 Plus είχε κάμερα διπλής διάταξης. Το απλό μοντέλο λοιπόν είχε μία κάμερα στα 12MP με f/1.8, φακό wide και καταγραφή βίντεο 2160p στα 30fps, 1080p στα 30/60/120fps και 720p στα 240fps. Το Plus μοντέλο όμως είχε και μία telephoto κάμερα των 12MP με f/2.8 και 2x optical zoom.

iPhone 8 και 8 Plus

Τα iPhone 8 δεν είχαν αλλαγές όσον αφορά το hardware της κάμερας με τα δύο προηγούμενα. Το iPhone 8 είχε την μονή κάμερα των 12MP wide ενώ το 8 Plus συνδύαζε μία wide και μία telephoto στα 12MP. Επίσης, είχε δυνατότητα καταγραφής 4K βίντεο στα 60fps.

iPhone XR, XS και XS Max

Το 2018 η Apple φέρνει για πρώτη φορά στην αγορά τρία smartphone μαζί εκ των οποίων το ένα είχε ελαφρώς υποδεέστερα χαρακτηριστικά ώστε να κρατηθεί η τιμή όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Το iPhone XR λοιπόν είχε μία κάμερα 12MP wide με f/1.8, OIS, HDR και δυνατότητα καταγραφής video 2160p στα 24/30 ή 60fps και 1080p στα 30/60/120 ή 240fps. Τα δύο μεγαλύτερα όμως είχαν διπλή κάμερα σε κάθετη διάταξη στην πάνω αριστερά γωνία και συνδύαζαν αυτήν του XR με μία 12MP telephoto με f/2.4, OIS και 2x optical zoom.

iPhone 11, 11 Pro και 11 Pro Max

Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Apple αποκάλυψε τα τρία νεότερα iPhone 11 τα οποία έφεραν για πρώτη φορά φακό ultra wide. Τι σημαίνει αυτό τώρα. Το απλό 11 έχει κάμερα διπλής διάταξης ενώ τα δύο μεγαλύτερα τριπλής. Πιο συγκεκριμένα τα smartphone έχουν κοινές τις κάμερες wide και ultra wide οι οποίες ανέρχονται στα 12MP και έχουν f/1.8 η wide και f/2.4 η ultra wide με καταγραφή βίντεο 2160p στα 24/30 ή 60fps και 1080p έως 240fps. Τα μοντέλα 11 Pro και 11 Pro Max όμως έχουν και μία 12MP telephoto με f/2.0, OIS και 2x optical zoom.

Εμείς ενδεικτικά θα βάλουμε μερικές φωτογραφίες μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε το αναλυτικό βίντεο το οποίο έχει μία σειρά από φωτογραφίες των iPhone. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το PhoneArena δεν χρησιμοποίησε κάθε μα κάθε iPhone που αναφέρθηκε παρά μόνο ένα από κάθε γενιά. Συνολικά δηλαδή τραβήχτηκαν 6 φωτογραφίες από τα smartphone: iPhone 6, 6S, 7, 8 Plus, XS Max, 11 Pro Max.

Σκηνή 1

Σκηνή 2

Σκηνή 3