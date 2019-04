Realme 3 smartphone: Πούλησε 500 χιλιάδες τεμάχια μέσα σε τρεις εβδομάδες

Το smartphone Realme 3 σημειώνει μεγάλη επιτυχία καθώς μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες, έχουν πουληθεί 500 χιλιάδες κομμάτια.

Από τις 12 Μαρτίου που κυκλοφόρησε στην Ινδία, έως και σήμερα το Realme 3 έχει πουλήσει πάνω από 500 χιλιάδες κομμάτια. Μόλις το πρώτο 24ωρο από την κυκλοφορία του, πωλήθηκαν 210 χιλιάδες smartphones.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας, τρίβουν τα χέρια τους από την επιτυχία που σημειώνει το νέο smartphone, ενώ όπως όλα δείχνουν θα σπάσει και το ρεκόρ πωλήσεων του προκατόχου του, Realme 2. Οι συνολικές πωλήσεις του Realme 2, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση είναι στα 2 εκ. τεμάχια.

All thanks to your love! 🤩 In just 3 weeks, more than 5 lakh units of #realme3 have been sold and rated 4.5⭐ on @Flipkart. #PowerYourStyle pic.twitter.com/3y0cn3wIVw

