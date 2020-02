Realme 6, 6i, 6 Pro: Έρχονται 5 Μαρτίου με τετραπλή κάμερα 64MP [+δείγμα κάμερας]

Τις τελευταίες 48 ώρες έχουν δημοσιευθεί μία σειρά από teasers και leaks που αφορούν μία επερχόμενη σειρά της Realme. Φαίνεται ότι η κατασκευάστρια θα παρουσιάσει στις 5 Μαρτίου τα Realme 6.

Ο CEO της Realme, Madhav Sheth, δημοσίευσε κάποια στοιχεία για τις πωλήσεις των smartphones της εταιρείας. Αρχικά, σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι σειρές των smartphones της κατασκευάστριας έχουν πουλήσει συνολικά πάνω από 9 εκατομμύρια κομμάτια σε 18 μήνες.

Πιο αναλυτικά, τα Realme 1,2,3 και 5 πούλησαν πάνω από 6 εκατομμύρια κομμάτια μόνο στην Ινδία. Την ίδια στιγμή, τα Realme 2 Pro, 3 Pro και 5 Pro πούλησαν πάνω από 3 εκατομμύρια μόνο στην Ινδία.

With 9 million+ satisfied users in India within 18 months, the #realme number series & Pro series is the most loved in the family! Adding more to this series. Will reveal tomorrow! Any guesses? pic.twitter.com/qL2pe1pGXA

Επιπλέον, ο Madhav Sheth δημοσίευσε μία φωτογραφία του ίδιου και του Bollywood star Salman Khan. Όπως μαρτυρά το watermark, η λήψη της φωτογραφίας έγινε το Realme 6, το οποίο θα διαθέτει τετραπλή AI κάμερα 64MP.

After bringing you the best of Tech World, now it’s time to bring to you the best of Entertainment World.

Bhai @BeingSalmanKhan, @realmemobiles apka swagat karta hai!

Share your excitement using #realmeSalman & get a chance to win upcoming #realme phone. pic.twitter.com/dL4GuD1j1n

— Madhav 5G (@MadhavSheth1) February 25, 2020