Realme SuperDart: Τεχνολογία γρήγορης φόρτισης 100W

Τα τελευταία χρόνια οι κατασκευάστριες smartphones προσπαθούν να αναπτύξουν τεχνολογίες που προσφέρουν την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη φόρτιση, τόσο ενσύρματα όσο και ασύρματα. Την είσοδο της στον τομέα αυτό φαίνεται να ετοιμάζει και η Realme, η οποία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη μέσα στο 2019, με την τεχνολογία Realme SuperDart.

Μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο είναι η OnePlus με τελευταίο της επίτευγμα την τεχνολογία Warp Charge 30T των 30W. Ωστόσο, προς το παρόν ο ηγέτης στον τομέα της γρήγορης φόρτισης είναι η Oppo της οποίας το Reno Ace φορτίζει πλήρως την 4.000mAh μπαταρία του σε μόλις 30 λεπτά, χάρη στην τεχνολογία SuperVOOC 2.0 Flash Charge των 65 W.

Το Xiaomi Mi 10 λέγεται ότι θα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 66W, ενώ αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Xiaomi, ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα προσφέρουν 100W+. Ενδιαφέρον για την ταχυφόρτιση παρουσιάζει και η Realme, η οποία ετοιμάζει μία τεχνολογία που ονομάζεται Realme SuperDart.

Realme SuperDart could be the next charging tech by Realme. Gets trademarked.#Realme #SuperDart #RealmeSuperDart pic.twitter.com/x3R2Y9ndHU

— Mukul Sharma (@stufflistings) December 28, 2019