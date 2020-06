Realme XT: Πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια φόρτισης, λίγες ώρες μετά την αγορά

Το Realme XT αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή smartphones στην κατηγορία του, και όχι άδικα, διότι προσφέρει αξιόλογα χαρακτηριστικά σε πολύ καλή τιμή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατασκευαστικά είναι τέλειο, τουλάχιστον σύμφωνα με έναν πρώην κάτοχο του.

Σύμφωνα με τον κάτοχο ενός Realme XT, του Roshan Singh, μόλις μία ημέρα μετά την αγορά του, και ενώ έβαλε το smartphone να φορτίσει, αυτό εξεράγει χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Μετά το συμβάν, ο Singh επικοινώνησε με την εταιρεία στέλνοντας μάλιστα και μία φωτογραφία του κατεστραμμένου έξυπνου τηλεφώνου. Η απάντηση που έλαβε ήταν ότι η έκρηξη προκλήθηκε εξαιτίας άσκησης εξωτερικής δύναμης.

Ο Roshan Singh, αναφέρει ότι η εταιρεία έβγαλε αυτό το συμπέρασμα κοιτάζοντας μόνο τη φωτογραφία. Κάτι που έχει βάση, διότι ο Singh δεν ανέφερε πουθενά ότι η εταιρεία ζήτησε να εξετάσει το Realme XT από κοντά.

Τελικά, μετά από την αρνητική αναφορά του περιστατικού στο Twitter και το σχόλιο του Singh ότι θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα, η Realme επικοινώνησε μαζί του, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί λύση στο θέμα του.

Τέλος, η ομάδα της Realme έκανε μία δημόσια ανακοίνωση θέλοντας να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Η ακριβής δήλωση της ομάδας είναι η εξής:

For us, one of the key pillars is product quality. Every smartphone manufactured by Realme goes through a number of stringent quality and durability checks as customer safety is of utmost importance for us. As per our investigation, we have learnt that the smartphone was damaged due to external force. The user’s smartphone battery caught fire as the smartphone was punctured from outside.