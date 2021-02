Redmi Note 10: Ανακοινώνεται το Μάρτιο, είναι επίσημο

Τετάρτη, 10/02/2021 · Βάιος Βήτος

Η Redmi, θυγατρική της Xiaomi δεν άφησε καμία αμφιβολία και με το hashtag #RedmiNote10 αναφέρει ότι το smartphone της χρονιάς για το 2021 θα αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενο. Μαζί δημοσίευσε και ένα μικρό teaser βίντεο και από ότι μπορούμε να καταλάβουμε θα έχει ισχυρή κάμερα.

H Redmi μας αφήνει μεγάλες υποσχέσεις για το τι πρόκειται να δούμε και εμείς δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε για το καλύτερο. Οι μέχρι τώρα φήμες αναφέρουν ότι η νέα σειρά smartphones θα έχει το SoC Snapdragon 750G και κάμερα με ανάλυση 108 megapixels.

#RedmiNote10 series – 2021's smartphone of the year is making it's way home in early March. ⚡️

India's most-loved smartphone series is getting an upgrade unlike anything anyone's ever seen before! 👀

Are you ready to be blown away by the #10on10 experience? Heads up! 🔥 pic.twitter.com/vs9KGJAhOG

— Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 10, 2021