Redmi Note 9 Pro Max vs Redmi Note 8 Pro: Αξίζει η αναβάθμιση;

Η Xiaomi εχθές ανακοίνωσε τα νέα Redmi Note 9 Pro. Πρόκειται για δύο mid-range smartphones, με χαμηλή τιμή και καλά χαρακτηριστικά. Αν είμαστε όμως κάτοχοι του προηγούμενου μοντέλου, Redmi Note 8 Pro, αξίζει να αναβαθμίσουμε στο Redmi Note 9 Pro Max;

Σε τι διαφέρουν και σε τι είναι ίδια;

Αρχικά, το Redmi Note 9 Pro Max έρχεται με 6,67 ιντσών IPS LCD οθόνη με punch-hole, ενώ η οθόνη του Redmi Note 8 Pro είναι ελαφρώς μικρότερη στις 6,53 ίντσες με waterdrop notch, και ίδιο πάνελ.

Στο εσωτερικό του Redmi Note 9 Pro Max θα βρούμε τον οκταπύρηνο Snapdragon 720G, ενώ ο πρόγονος του έρχεται με τον MediaTek Helio G90T. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο MediaTek επεξεργαστής έχει καλύτερη βαθμολογία στο AnTuTu, με διαφορά περίπου 60.000 πόντους.

Πέρα από τον επεξεργαστή, στο εσωτερικό των smartphones θα βρούμε την ίδια μέγιστη και ελάχιστη μνήμη RAM, καθώς και εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Διαφορά παρουσιάζουν όμως οι μπαταρίες τους. Το Note 9 Pro Max έχει μπαταρία 5.020mAh με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 33W και το Note 8 Pro έχει μπαταρία 4.500mAh με υποστήριξη γρήγορης φόρτισης 18W.

Στον τομέα των καμερών θα παρατηρήσουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Και τα δύο smartphones έχουν τέσσερις κάμερες με την κύρια να είναι στα 64MP. Το περσινό Redmi Note έχει μία ευρυγώνια στα 8MP, έναν macro στα 2MP, και έναν αισθητήρα βάθους στα 2MP. Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στο ότι το φετινό Redmi Note έχει macro αισθητήρα στα 5MP.

Από την άλλη, στο Note 9 Pro Max η selfie κάμερα είναι στα 32MP, ενώ στο Note 8 Pro στα 20MP. Μικρές διαφορές εντοπίζονται στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ο οποίος στο παλαιότερο smartphone είναι στην πίσω πλευρά, ενώ η νέα έκδοση έχει πλευρικό αισθητήρα.

Επιπλέον, το Redmi Note 9 Pro Max έρχεται με Android 10 out of the box, ενώ το Redmi Note 8 Pro κυκλοφόρησε με Android 9 και είναι αναβαθμίσιμο στην τελευταία έκδοση του λειτουργικού της Google.

Γενικά, οι διαφορές των δύο smartphones είναι ελάχιστες. Εσείς τι πιστεύετε, αξίζει η αναβάθμιση από το Note 8 Pro στο Note 9 Pro Max;

