Samsung Galaxy A80: Infinity screen, slide up περιστρεφόμενη τριπλή κάμερα και τιμή 649 ευρώ

Η Samsung ανακοίνωσε το Galaxy A80, ένα νέο mid-range τηλέφωνο με κάμερα που όχι μόνο ολισθαίνει από το πίσω μέρος της συσκευής αλλά επίσης περιστρέφεται αυτόματα έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως selfie όσο και ως κύρια. Χάρη σε αυτή την κάμερα, το Samsung Galaxy A80 είναι το πρώτο smartphone της εταιρείας με τη νέα Infinity οθόνη που ανακοίνωσε η Samsung πέρυσι.

Το σετ καμερών του Samsung Galaxy A80 αποτελείται από την κύρια στα 48MP και διάφραγμα f/2.0, μία ultra-wide angle 123 μοιρών στα 8MP με διάφραγμα f/2.5 και τον 3D ToF αισθητήρα.

