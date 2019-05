Samsung Galaxy Fold: Game of Thrones έκδοση φέρνει η Caviar

Samsung Galaxy Fold: Game of Thrones έκδοση φέρνει η Caviar

Η Caviar είναι μία γνωστή εταιρεία με έδρα την Ρωσσία που φτιάχνει custom τηλέφωνα με χρυσό. Για χάρη της πολυσυζητημένης τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones, η Caviar ανακοίνωσε ένα νέο design για το Samsung Galaxy Fold smartphone.

Η σειρά των David Benioff και D.B. Weiss τελείωσε την Κυριακή που μας πέρασε και η Caviar ανέλαβε να ετοιμάσει μία πανάκριβη έκδοση για το τηλεοπτικό αριστούργημα. Και τα δύο κομμάτια του αναδιπλούμενου smartphone της Samsung είναι καλυμμένα με χρυσά στοιχεία του A Song of Ice and Fire.

Μπορεί το Game of Thrones να είναι εύκολα προσβάσιμο για όλους δεν ισχύει το ίδιο όμως για την custom Game of Thrones έκδοση του Galaxy Fold από την Caviar. Συγκεκριμένα το κόστος ενός Samsung Galaxy Fold Game of Thrones Edition φτάνει τα 8.200 δολάρια ( ! ) τέσσερις φορές την τιμή ενός απλού Galaxy Fold. Όσοι ωστόσο θέλουν να προ-παραγγείλουν το χρυσό Galaxy Fold τότε μπορούν να το κάνουν μέσω της ιστοσελίδας της Caviar.