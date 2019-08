Samsung Galaxy Note 10: Δεν υπάρχουν 128GB εκδόσεις και οι τιμές ξεκινούν από τα 949€

Έχουν ήδη κυκλοφορήσει αναφορές σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η Samsung στη σειρά των Galaxy Note 10. Ωστόσο, ο γνωστός leakster Ishan Agarwal επιβεβαίωσε μέσω του Twitter τις τιμές των Samsung Galaxy Note 10 και Galaxy Note 10+.

Παλαιότερη αναφορά ήθελε η τιμή της βασικής έκδοσης των Galaxy Note 10 να ξεκινά από τα 999€. Όμως, ο Agarwal αναφέρει ότι το μοντέλο με τα 256GB αποθηκευτικού χώρου θα τιμολογείται στα 949€. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει έκδοση με 128GB χώρο αποθήκευσης, οπότε η τιμή της βασικής έκδοσης βρίσκεται 50€ κάτω σε σχέση με τις αρχικές φήμες.

It has already been leaked but confirming from my side as well. The Samsung Galaxy Note10 will start from €949 for 256GB Variant. Galaxy Note10+ will cost €1099 for 256GB and €1199 for 512GB. The Price will slightly differ b/w Euro countries.Will tell about more variants soon! pic.twitter.com/VyNjAj1YE3

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2019