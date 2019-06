Samsung Galaxy Note 10: Θα έχει μικρό punch hole και η βασική έκδοση θα ξεκινά από τα 970 ευρώ;

Τις τελευταίες ημέρες εμφανίζονται ολοένα και περισσότερα leaks για το Samsung Galaxy Note 10 και όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία κυκλοφορίας του, τόσο αυτά θα πληθαίνουν. Όπως ήταν αναμενόμενο ένα από αυτά τα leaks αναφέρει την τιμή της συσκευής.

Σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα Hi-Tech Mail, το Samsung Galaxy Note 10 θα τιμολογείται περίπου στα $1.100-1.200 ή 970€-1.050€. Ωστόσο, η αναφορά δεν ξεκαθαρίζει ποιού μοντέλου είναι η τιμή, δηλαδή αν πρόκειται για το 5G που είναι το ακριβότερο της σειράς ή πρόκειται για τη βασική έκδοση.

Επίσης, υπάρχουν φήμες ότι πέρα από τη 5G και την κανονική έκδοση θα κυκλοφορήσει και μία πιο οικονομική με όνομα Samsung Galaxy Note 10e. Βασιζόμενοι σε αυτό, θεωρούμε πως η τιμή αφορά τη μεσαία έκδοση, ώστε η Samsung να έχει περιθώριο να κρατήσει κάπως χαμηλή την τιμή του 10e και να ανεβάσει λίγο τον πήχη για το 5G.

Πέραν των παραπάνω, ο γνωστός tipster Ice Universe έκανε ένα tweet στο οποίο ισχυριζόταν πως η Samsung θα κρατήσει τον punch hole σχεδιασμό στο Galaxy Note 10 και πως η οπή θα είναι ιδιαίτερα πιο μικρή και λιγότερο εμφανής.

Under-display camera technology will take a long time to mature.

In the second half of this year, the rigid Super AMOLED will be on the stage of history, with a size of 3.x mm, and will continue to Shrink this number until 1mm in the next 1-2 years.

— Ice universe (@UniverseIce) June 4, 2019