Samsung Galaxy S10: Αναβάθμιση θα φέρει fast charging 25W και Super Night Mode

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος της Samsung Greater China, η εταιρεία θα προχωρήσει σε αναβάθμιση προκειμένου να βελτιώσει τις λειτουργίες του Galaxy S10 και Galaxy S10+.

Μια από τις βελτίωσεις που θα φέρει η αναβάθμιση θα αφορά την γρήγορη φόρτιση με την εταιρεία να σκέφτεται να προσθέσει υποστήριξη για 25W. Η κίνηση αυτή έχει λογική, αν σκεφτεί κανείς πως τα mid-range Galaxy A70, A50 και A30 έχουν ήδη αυτή την λειτουργία, ενώ αυτή απουσιάζει από την Galaxy S10 που είναι και η ναυαρχίδα της εταιρείας. Να σημειώσουμε βέβαια εδώ, πως το Galaxy S10 5G θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι και θα έχει γρήγορη φόρτιση 25W, ωστόσο το σύστημα του έχει διαφορές από την υπόλοιπη σειρά.

The president of Samsung Greater China said that it is considering opening the Galaxy S10's charging power to 25W and developing the handheld super night mode to the S10 series.👍 pic.twitter.com/Z1QDEn3flK

— Ice universe (@UniverseIce) March 28, 2019