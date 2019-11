Samsung Galaxy S11: Θα έχουν μπαταρία έως και 5000mAh;

Η λίστα των χαρακτηριστικών για τα Samsung Galaxy S11 που αναμένεται να αποκαλυφθούν λίγο πριν την MWC 2020 έχει ξεκινήσει να συμπληρώνεται και σήμερα βλέπουμε την χωρητικότητα της μπαταρίας των smartphone.

Το GalaxyClub εντόπισε μία μπαταρία της Samsung με αριθμό προϊόντος EB-BG980ABY η οποία πιστοποιήθηκε από την Νότια Κορέα και έχει χωρητικότητα 4000mAh. Αυτή η μπαταρία πιθανόν θα ενσωματωθεί στο Galaxy S11e ή όπως αλλιώς μπορεί να το ονομάσει η Samsung. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Samsung στο S10e τοποθέτησε μπαταρία χωρητικότητας 3100mAh ενώ το επερχόμενο Galaxy S10 Lite λέγεται ότι θα έχει μπαταρία με χωρητικότητα 4500mAh.

We can guess that the S11+ battery will reach nearly 5000mAh, which I think is prepared for high refresh rate screens and 5G.

— Ice universe (@UniverseIce) November 7, 2019