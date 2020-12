Samsung Galaxy S21 series: Χωρίς φορτιστή και ακουστικά στην Ευρώπη

Μία νέα πηγή έρχεται να επιβεβαιώσει πως τα smartphone της σειράς Galaxy S21 θα έρθουν χωρίς φορτιστή και ακουστικά στην Ευρώπη. Η επιβεβαίωση έρχεται από τον Roland Quandt της ιστοσελίδας WinFuture, ο οποίος μας είχε δώσει και τα επίσημα renders του Galaxy S21.

Με ένα διπλό Tweet ο Quandt επιβεβαιώνει πως καμία συσκευή της σειράς δε θα περιλαμβάνει φορτιστή μέρα στο πακέτο αγοράς. Επιπλέον, δε θα περιλαμβάνονται ακουστικά ή κάποια προστατευτική θήκη. Οι πληροφορίες αφορούν, σύμφωνα με τον ίδιο, την αγορά της Ευρώπης.

Also, no, there are no headphones in the box. No cover either. https://t.co/jSZQHTNpfY

— Roland Quandt (@rquandt) December 18, 2020