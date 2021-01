Samsung Galaxy S21 Unpacked event: Επίσημα στις 14 Ιανουαρίου

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου ανακοινώνονται επίσημα τα νέα Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ και Galaxy S21 Ultra και την ίδια μέρα αναμένεται να ξεκινήσουν οι προπαραγγελίες με την ημερομηνία κυκλοφορίας να τοποθετείται δύο εβδομάδες μετά, δηλαδή 29 Ιανουαρίου 2021.

Το επίσημο moto του event ονομάζεται “Welcome to the Everyday Epic” και η Samsung άρχισε να ξεδιπλώνει την ιστορία για τη νέα σειρά Galaxy S21 series:

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η τεχνολογία των κινητών βρέθηκε στο επίκεντρο της καθημερινής ζωής καθώς οι άνθρωποι εργάζονται και περνούν χρόνο στο σπίτι. Η επιταχυνόμενη μετάβαση σε έναν κόσμο με κινητές συσκευές φέρνει μαζί του την ανάγκη για συσκευές που μπορούν να μετατρέψουν την καθημερινή ζωή σε μια εξαιρετική εμπειρία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις νέες εμπειρίες που έχουν δημιουργηθεί για να κάνουν την καθημερινή σας ζωή επική στο Samsung Galaxy Unpacked 2021, το οποίο θα μεταδοθεί στο Samsung Newsroom, Samsung.com στις 10 π.μ. EST στις 14 Ιανουαρίου 2021.

Samsung Galaxy S21 Series, αναμενόμενες τιμές Samsung Galaxy S21 από 879 ευρώ

Samsung Galaxy S21+ από 1079 ευρώ

Samsung Galaxy S21 Ultra από 1399 ευρώ

Samsung Galaxy S21 Ultra

Οθόνη: 6.8″ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X QHD+ (3200×140 pixel, 120Hz, 1600 nits), Gorilla Glass 7

Επεξεργαστής: Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888

Μνήμη RAM: 12GB LPDDR5

Αποθηκευτικός χώρος: 128GB / 256GB / 512GB UFS 3.1

Κάμερα:

108MP f/1.8 με OIS

12MP f/2.2 ultrawide 120

10MP f/2.4 telephoto με OIS

10MP f/4.9 telephoto με OIS (10x zoom)

Video: 8K 30fps, super-slow motion 720p / 960fps

Selfie: 40MP f/2.2

Μπαταρία: 5000mAh

Android 11 με OneUI 3.1

5G, Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, UWB

Αδιάβροχο IP68, USB Type-C, In-display αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

Διαστάσεις: 165.1×75.6×8.9 χλστ.

Βάρος: 228 γρ.

Samsung Galaxy S21+

Οθόνη 6.7″ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2400×1080 pixel, 120Hz, 1300 nits), Gorilla Glass 7

Επεξεργαστής: Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888

Μνήμη RAM: 8GB LPDDR5

Αποθηκευτικός χώρος: 128GB / 256GB UFS 3.1

Κάμερα:

64MP f/2.0 telephoto με OIS (3x zoom)

12MP f/2.2 ultrawide

12MP f/1.8 wideangle

Video: 8K 30fps, super-slow motion 720p / 960fps

Selfie: 10MP f/2.2

Μπαταρία: 4800mAh

Android 11 με OneUI 3.1

5G, Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, UWB

Αδιάβροχο IP68, USB Type-C, In-display αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

Διαστάσεις: 161.4×75.6×7.8 χλστ.

Βάρος: 202 γρ.

Samsung Galaxy S21

Οθόνη: 6.2″ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X FHD+ (2400×1080 pixel, 120Hz, 1300 nits), Gorilla Glass 7

Επεξεργαστής: Samsung Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888

Μνήμη RAM: 8GB LPDDR5

Αποθηκευτικός χώρος: 128GB / 256GB UFS 3.1

Κάμερα:

64MP f/2.0 telephoto με OIS (3x zoom)

12MP f/2.2 ultrawide

12MP f/1.8 wideangle

Video: 8K 30fps, super-slow motion 720p / 960fps

Selfie: 10MP f/2.2

Μπαταρία: 4000mAh

Android 11 με OneUI 3.1

5G, Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS

Αδιάβροχο IP68, USB Type-C, In-display αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων

Διαστάσεις 151.7×71.2×7.9 χλστ.

Βάρος: 171 γρ.