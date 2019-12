Sony Xperia 3: Θα έχει Snapdragon 865 και 12GB μνήμη RAM

Παρά το γεγονός ότι η Sony είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες smartphones που έχουν υπάρξει, το σχετικό τμήμα της εταιρείας δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Ωστόσο, η εταιρεία δεν επαναπαύεται και ετοιμάζει το επόμενο smartphone της, που αναμένεται να είναι το Sony Xperia 3.

Τι αποκαλύπτουν τα νεότερα leaks

Πριν περίπου έναν μήνα είχαν διαρρεύσει οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με το Xperia 3, χάρη σε προωθητικό υλικό το οποίο αποκάλυπτε τον σχεδιασμό του smartphone. Τώρα, το νέο high-end τηλέφωνο της Sony εμφανίστηκε στο Geekbench και η καταχώρηση αποκάλυψε κάποια βασικά χαρακτηριστικά του.

Στην καταχώρηση του Geekbench το Sony Xperia 3 έχει motherboard “Kona”, που είναι το κωδικό όνομα του Snapdragon 865. Επιπλέον, το smartphone θα έχει 12GB μνήμη RAM και θα τρέχει Android 10 out of the box.

Το κωδικό όνομα του Xperia 3 είναι το PM-1310 και με βάση μία λίστα που διέρρευσε από το SonyMobile.com δεν πρόκειται για ένα μόνο μοντέλο, αλλά μία σειρά από τέσσερις εκδόσεις. Η κορυφαία έκδοση θα υποστηρίζει σύνδεση σε 5G δίκτυα.

Τέλος, παλαιότερα leaks σημειώνουν ότι το Sony Xperia 3 θα έχει εξαπλή πίσω κάμερα και οθόνη με ανάλυση QHD. Όσον αφορά την ημερομηνία κυκλοφορίας, περιμένουμε η εταιρεία να παρουσιάσει το smartphone στην IFA 2020.

