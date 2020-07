Surface Duo: Πήρε πιστοποίηση Bluetooth SIG, φαίνεται έτοιμο για κυκλοφορία

Σε λιγότερο από τρεις μήνες κλείνουμε ένα χρόνο από την ανακοίνωση του πρώτου Android smartphone της Microsoft, το οποίο όμως παραμένει στο παρασκήνιο και δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Όμως, τουλάχιστον πλέον είμαστε σίγουροι ότι είναι πολύ κοντά στην κυκλοφορία.

Το Surface Duo, με ονομασία μοντέλου Surface Model 1930, εμφανίστηκε στην ιστοσελίδα Bluetooth SIG, έχοντας πλέον πιστοποίηση. Αν και οι πληροφορίες που μας δίνει περιορίζονται στο ότι υποστηρίζει Bluetooth 5.0, η εμφάνιση και μόνο της συσκευής σημαίνει ότι είναι έτοιμη για κυκλοφορία. Επίσης, το Surface Duo εμφανίστηκε και στο FCC, το οποίο μας αποκάλυψε ότι η συσκευή τελικά θα έχει NFC, κάτι που μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δε θα συμβεί.

Τέλος, στο παρακάτω Tweet του Joe Belfiore, Corporate Vice President στο τμήμα Συσκευών και Εμπειριών της Microsoft, βλέπουμε για ακόμα μία φορά το Surface Duo, αν και αυτή τη φορά η ανάλυση της φωτογραφίας μας δίνει κάποιες παραπάνω ελπίδες για τις φωτογραφικές επιδόσεις της συσκευής (αν τραβήχτηκε από άλλο Surface Duo).

Kids… check! Water bottle and umbrella.. check! Masks and hand sanitizer.. check!

Ready for an awesome (and safe) day at Disneyworld! (Oh.. and one other thing too… #Surface) pic.twitter.com/JdIsfV2nQ0

— Joe Belfiore (@joebelfiore) July 24, 2020