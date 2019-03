Τα νέα iPhone 2019 θα έχουν Underwater Mode;

Τα νέα Galaxy S10 αλλά και το επερχόμενο Huawei P30 προκαλούν το ενδιαφέρον και όλοι περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Apple. Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo δήλωσε πως περιμένει τα νέα iPhone 2019 να αποκαλυφθούν όπως έχουμε συνηθίσει τον Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τον Kuo πρέπει να περιμένουμε τρία μοντέλα όπως και την προηγούμενη χρονιά, στις ίδιες διαστάσεις.

Οι φήμες δεν σταματάνε στο διαδίκτυο και οι απόψεις διίστανται άλλοι αναμένουν και τα τρία smartphone της Apple να διαθέτουν OLED display, ο Kuo όμως πιστεύει πως η ομάδα του Tim Cook θα κινηθεί με την ίδια λογική ώστε να κρατήσει την τιμή του iPhone XR (2019) χαμηλή. Ο αναλυτής δηλώνει πως το USB-Type C δεν θα έρθει ούτε φέτος στα τηλέφωνα της Apple και αναμένει να δει triple camera setup με την προσθήκη του Time of Flight (ToF) φακού.

Πέντε ημέρες πριν την αποκάλυψη των τηλεφώνων της Samsung ο Max Weinbach της XDA, έκανε ένα Tweet με μερικές φήμες για τα επερχόμενα iPhone XI. Το Tweet του δεν πήρε απήχηση αφού όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο Unpacked event. Σύμφωνα με τον Max, μία πατέντα ονόματι Undewater Mode θα συμπεριληφθεί στο iPhone XI που θα επιτρέπει την αναγνώριση ενός touch input ακόμα και όταν η οθόνη είναι εντελώς βυθισμένη.

The next iPhones are probably going to have displays that work underwater. It’s in the prototype stage right now but seems likely. They have a patent for it and are finally doing it.

— Max Weinbach (@mweinbachXDA) 15 Φεβρουαρίου 2019