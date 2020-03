Τα νέα Samsung Galaxy Note 20 αναμένεται να μοιάζουν αρκετά με τα S20

Η Samsung παρουσίασε την σειρά Galaxy S20 στις 11 Φεβρουαρίου, ωστόσο εξαιτίας του κορονοϊου, οι πωλήσεις δεν τα πηγαίνουν και τόσο καλά. Το επόμενο flagship smartphone της εταιρείας θα ανήκει στη σειρά Note 20 η οποία σύμφωνα με τους leaksters, Ice Universe και MaxWinebach δεν θα έχει μεγάλες διαφορές με το Galaxy S20 Ultra.

Galaxy Note20's hardware specifications will not be significantly changed compared to the S20 series, including cameras.

Αυτό πρακτικά που θεωρούν οι δύο κορυφαίοι στο είδος τους leaksters είναι ότι το κορυφαίο smartphone της σειράς S20 δεν θα διαφέρει και πολύ από τα Note 20. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Winebach στα Note 20 οι διαφορές θα εντοπίζονται στις άκρες, οι οποίες αντί για στρογγυλές θα έχουν γωνίες. Φυσικά, όντας Note σειρά δεν μπορεί να λείπει το S Pen.

Basically everything is the same. Just think S series with an S Pen and squared off corners. https://t.co/XJVQdCVcjN

— Max Weinbach (@MaxWinebach) March 21, 2020