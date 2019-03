Θα ονομάζεται Motorola One Vision και θα έχει Exynos 9610 και 48MP κάμερα

Στο Geekbench εμφανίστηκε πριν δύο μέρες το Motorola P40 “Vision”, με τον Exynos 9610, 6GB μνήμης RAM και το Android Pie λειτουργικό. Τελευταίες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αλλάζουν εκείνη την άποψη υποστηρίζοντας πως το smartphone με το chipset της Samsung θα ονομάζεται One Vision, τη θέση αυτοί υποστηρίζουν οι XDA developers.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως το smartphone της Motorola ναι μεν θα έρθει με το 9610 chipset, με την διαφορά όμως ότι θα ενσωματώνει 3 και 4GB μνήμης RAM ενώ ο αποθηκευτικός χώρος θα κυμαίνεται μεταξύ 32 και 128GB.

Οι χρήστες των One Vision smartphone θα αλληλεπιδρούν με μία 21:9 οθόνη ανάλυσης 2520×1080 pixel και μεγέθους 6.2″. Το One Vision όπως προδίδει και το όνομα του ίσως να ανήκει στην Android One κατηγορία της Google. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει και stock έκδοση του Andoid Pie.

Διπλή κάμερα αναμένεται να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της συσκευής με main sensor στα 48MP και δευτερεύον στα 12MP. Τα feature “Long Exposure” και “Video 3D HDR” όπως τα ονομάζει η Motorola ίσως είναι διαθέσιμα στο smartphone, αφού η εταιρεία ακόμα εργάζεται πάνω σε αυτά.

Το Motorola One Vision αναμένεται να κυκλοφορήσει με μπαταρία 3500mAh και δύο χρώματα, Blue και Gold. Στην Κίνα το ίδιο smartphone θα ονομάζεται απλά P40.

Πηγή