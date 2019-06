UPlay+: Η νέα συνδρομητική υπηρεσία της Ubisoft και ο συνδυασμός της με τη Google Stadia [E3 2019]

Αυτή την εβδομάδα είναι η E3 2019 και οι εταιρείες κάνουν τις ανακοινώσεις τη μία μετά την άλλη. Η Ubisoft κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει τις τάσεις και θα κυκλοφορήσει τη δική της συνδρομητική υπηρεσία για PC.

We’re launching #UplayPlus our first subscription service for PC on September 3rd! It gives you unlimited access to 100+ games, DLCs & new releases for $14.99 a month. Discover more >> https://t.co/bAndiVc32r || pic.twitter.com/DlV1PpSA8K — #UbiE3 (@Ubisoft) June 10, 2019

Στο Uplay+ θα βρούμε πάνω από 100 παιχνίδια μαζί με τα DLC τους. Επίσης, η συνδρομή της Ubisoft μας δίνει πρόσβαση στο early access νέων παιχνιδιών. Ωστόσο, αυτό που εντυπωσίασε τους χρήστες ήταν ότι η συνδρομή αυτή θα ενσωματωθεί στη συνδρομητική υπηρεσία Google Stadia.

Η συνδρομή κοστίζει $15 τον μήνα και αν κάνουμε εγγραφή θα αποκτήσουμε δωρεάν πρόσβαση τον Σεπτέμβριο που θα κυκλοφορήσει η υπηρεσία.

Προς το παρόν γνωρίζουμε μόνο μερικούς από τους τίτλους που θα περιλαμβάνονται στην υπηρεσία και είναι οι ακόλουθοι: or Honor, Far Cry New Dawn, The Crew 2, Rainbow Six Siege, Beyond Good & Evil, Prince of Persia, Splinter Cell: Blacklist, Steep, Rayman Legends, Anno 1800, Child of Light, και αρκετά Assassin’s Creed.

Επιπλέον, αν εγγραφούμε τώρα στο UPlay+ θα έχουμε άμεση πρόσβαση στα Ghost Recon Breakpoint και Watch Dogs Legion όταν κυκλοφορήσουν.

Όσον αφορά τον συνδυασμό Google Stadia και Uplay+, γνωρίζουμε πως η υπηρεσία της Google θα είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες οι οποίοι μπορούν να αγοράζουν παιχνίδια στην πλατφόρμα και να παίζουν online. Ωστόσο, η Google προσφέρει τη συνδρομή Stadia Pro η οποία μας δίνει πρόσβαση σε όλα τα παιχνίδια της πλατφόρμας.

Τα παιχνίδια που θα ανήκουν στη βιβλιοθήκη της Stadia θα είναι οι βασικές εκδόσεις, ενώ πληρώνοντας τη συνδρομή Uplay+ θα αποκτάμε πρόσβαση και στα DLC τους.

Να σημειώσουμε πως δεν είναι απαραίτητο να έχουμε και τις δύο συνδρομές, πληρώνοντας μόνο αυτή της Ubisoft θα αποκτάμε πρόσβαση στα παιχνίδια της Ubisoft τόσο μέσω του client της εταιρείας όσο και μέσω της Google Stadia.

Ίσως αυτή η συνεργασία να είναι το πρώτο βήμα ενός μεγάλου σχεδίου από τη Google. Θα μπορούσε ο τεχνολογικό κολοσσός να κλείσει αντίστοιχες συνεργασίες με εταιρείες όπως η EA και η Microsoft, και να δούμε στο μέλλον μία ενοποίηση των συνδρομών υπό τη σκέπη της Google Stadia.

