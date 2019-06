Google Stadia: Ανακοινώθηκαν τιμή, τίτλοι και ημερομηνία έναρξης [βίντεο]

Χρειάστηκε να περιμένουμε αρκετό καιρό αλλά τελικά η Google ανακοίνωσε όλα όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για την υπηρεσία cloud gaming Google Stadia. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε το livestream της εταιρείας στο οποίο ανέφερε τιμές, ημερομηνία έναρξης, τίτλους παιχνιδιών, και άλλες πληροφορίες για τη Google Stadia.

Το πιο σημαντικό κομμάτι σε όλο αυτό το εγχείρημα είναι η σταθερότητα της σύνδεσης και ανάλογα με την ταχύτητα της τη ποιότητα προσφέρει. Η Google παρουσίασε ένα γράφημα το οποίο παρουσιάζει αναλυτικά τις απαιτήσεις σύνδεσης σε σχέση με την ανάλυση των γραφικών και την ποιότητα του ήχου.

Οπότε, για να παίξουμε με ανάλυση 720p στα 60fps με στερεοφωνικό ήχο θέλουμε ταχύτητα μεταξύ 5 και 10Mbps. Αν όμως θέλουμε να τρέχουμε 4K HDR στα 60fps και 5.1 Surround ήχο, τότε θα πρέπει να επενδύσουμε σε μία 54 σύνδεση και να ευχόμαστε να πιάνει τα 30 με 35Mbps, τουλάχιστον.

Από πλευράς παιχνιδιών, στη Google Stadia θα βρούμε αρκετούς τίτλους μεταξύ των οποίων υπάρχουν κάποια μεγάλα ονόματα, όπως το The Division 2, το Metro Exodus, το Final Fantasy XV, το Mortal Kombat 11, και το Borderlands 3. Επίσης, υπάρχουν και δύο Stadia exclusive τίτλοι που είναι το Get Packed και το Gylt.

Ήρθε η ώρα να αναφερθούμε στις τιμές, τόσο της συνδρομής, όσο και του εξοπλισμού που συνοδεύει τη Google Stadia. Αρχικά, η συνδρομή ακούει στο όνομα Stadia Pro, κοστίζει 10 ευρώ τον μήνα και δίνει πρόσβαση σε μία λίστα παιχνιδιών, και σε ανάλυση 4K στα 60fps. Τα νεότερα παιχνίδια που θα εισάγονται στην πλατφόρμα θα πρέπει να τα πληρώνουμε χωριστά.

Introducing our Stadia Pro subscription, which gets you:

✅ Up to 4K Resolution

✅ 5.1 surround sound

✅ Free games

✅ Exclusive discounts

All for $9.99 a month. #StadiaConnect

— Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019