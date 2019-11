Ξεκίνησε η ανάπτυξη software για τα Galaxy S11, σταματάει η παραγωγή πυρήνων

Η Samsumg έχει κυκλοφορήσει τα δύο high-end flagship smartphone για το 2019 και σιγά-σιγά ετοιμάζεται για το επόμενο Galaxy S11 το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί λίγο πριν την MWC 2020. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο Νοτιοκορεάτικος κολοσσός έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη λογισμικού για το επόμενο του smartphone και υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες υποστηρίζουν ότι θα σταματήσει την παραγωγή πυρήνων.

Software development on all three S11 models for the US has started.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) November 2, 2019