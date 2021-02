Xiaomi Mi 11: Φωτογραφίες και βίντεο με Night Mode που εντυπωσιάζουν

Κυριακή, 14/02/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Το νέο Xiaomi Mi 11 είναι το πρώτο τούμπανο του Κινέζου κατασκευαστή για τις αρχές του 2021 και αναμένεται να κυκλοφορήσει και Ελλάδα μέσα στο Μάρτιο. Ενσωματώνει Snapdragon 888, τριπλή κάμερα 108MP, αισθητήρα φακού ευρείας γωνίας 13 Megapixel και φακό telemacro 5MP.

Για να αναδείξει τις φωτογραφικές αρετές του Mi 11, η Xiaomi επέλεξε το Twitter. Ακόμα και ο πιο δύσπιστος δεν μπορείς να μην εντυπωσιαστεί από τις εικόνες που ανήρτησε η εταιρεία. Μένει βέβαια να επιβεβωθεί η ποιότητα της κάμερας του, όταν το πιάσουμε στα χέρια μας θα το μάθουμε.

Πάντως σε πρώτη φάση και από αυτά που μας αφήνει να δούμε η Xiaomi, παρατηρούμε ότι γενικά έχουμε καλή διαχείρηση του φωτός τόσο σε φωτεινές όσο και πιο σκοτεινές περιοχές, με ευχάριστα χρώματα και θα λέγαμε αρκετά καλές λεπτομέρειες.

Μέσα από Twitter η Xiaomi μας παρουσιάσε και τη λειτουργία λήψης βίντεο τη Νύχτα, Video Night Mode, και αν και γενικά η καταγραφή φαίνεται ικανοποιητική παρατηρούμε θόρυβο και απώλειες στην λεπτομέρεια, το οποίο φυσικά θα μπορούσε να οφείλεται και στην συμπίεση του βίντεο όταν ανέβηκε στο Twitter.

Το μοντάζ έχει γίνει έξυπνα μη αφήνοντας τον θεατή να καταλάβει πολλά για την ποιότητα της εγγραφής αν και το αποτέλεσμα όπως είπαμε, αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι smartphone είναι σε αρκετά καλό επίπεδο.

Brighten up your night with #Mi11’s camera! #MovieMagic pic.twitter.com/vvvvqqv5LM

— Xiaomi (@Xiaomi) February 12, 2021