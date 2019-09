Xiaomi Mi 9 Lite: Θα είναι έκδοση του CC9;

Το CC9 είναι ένα smartphone της Xiaomi το οποίο μέχρι τώρα φημολογείται ότι θα έρθει στην αγορά ως Mi A3 Pro. Μία τελευταία διαρροή αποκαλύπτει ωστόσο ότι το Mi 9 Lite θα είναι μία ξεχωριστή έκδοση του CC9.

Η πληροφορία αποκαλύφθηκε από τον Mishaal Rahman του XDA-Developers ο οποίος ανέβασε μία φωτογραφία η οποία δείχνει το Mi CC9 ως Mi 9 Lite. Φυσικά αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο περιστατικό καθώς η Xiaomi έφερε τα Redmi K20 και K20 Pro στην παγκόσμια αγορά ως Mi 9T και 9T Pro.

The Xiaomi Mi 9 Lite just appeared on Google's list of certified Android devices. It's listed with the code-name pyxis and is a variant of the Mi CC9.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 31, 2019