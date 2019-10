Xiaomi Mi CC9 Pro: Με Snapdragon 730G, κάμερα 108MP και ταχυφόρτιση 20W

Πριν καιρό η Xiaomi παρουσίασε τη σειρά των selfie focused smartphones Mi CC9. Από τότε, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες αναφορές για το Xiaomi Mi CC9 Pro, το οποίο πιστοποιήθηκε από το EEC, και τώρα διέρρευσαν τα χαρακτηριστικά και η ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Σύμφωνα με τον tipster Sudhanshu Ambhore (@sudhanshu1414), που ήταν και ο πρώτος που αναφέρθηκε στο smartphone, το Mi CC9 Pro θα είναι μία αναβάθμιση της βασικής έκδοσης. Το smartphone θα έχει 6,4 ίντσες FHD+ AMOLED οθόνη με waterdrop notch και in-display fingerprint scanner.

Snapdragon 730G

6.4" Full HD+ AMOLED with waterdrop notch

In-display FS

108MP + 13MP (Wide Angle) + 8MP (Telephoto)

32MP

4000mAh with 20W+ charging

Android 10

IR blaster

NFC

9mm thick

180g

6GB+128GB around 2599 Yuan

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) October 18, 2019