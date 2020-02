Xiaomi Mi MIX 4: Εμφανίστηκε online, θα κυκλοφορήσει με τιμή 1.300 ευρώ;

Μία από τις πιο δημοφιλής σειρές της Xiaomi είναι η Mi MIX, της οποίας η τελευταία προσθήκη ήταν το Mi MIX Alpha. Φαίνεται ότι η κατασκευάστρια ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πολυπόθητο Xiaomi Mi MIX 4.

Ίσως κυκλοφορήσει, ίσως μέσα στο 2020

Πριν αρκετούς μήνες είχαμε ακούσει διάφορα για το Xiaomi Mi MIX 4, μέχρι που η εταιρεία παρουσίασε το Mi MIX Alpha και όλα ανατράπηκαν. Από τότε, σχεδόν όλοι είχαν πάψει να ελπίζουν στην κυκλοφορία του Mi MIX 4, τουλάχιστον για το 2019.

Ωστόσο, πρόσφατα έκανε την εμφάνιση του ένα smartphone το οποίο λέγεται ότι είναι το Xiaomi Mi MIX 4. Αρχικά, ένας χρήστης του κινέζικου κοινωνικού δικτύου Weibo πραγματοποίησε μία δημοσίευση, η οποία αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε από το Mi MIX 4.

Από τη στιγμή που το smartphone δεν έχει κυκλοφορήσει, η εμφάνιση του συγκεκριμένου label προκάλεσε αναστάτωση. Αρκετοί δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι πρόκειται για το Mi MIX 4, διότι θα μπορούσε ο χρήστης να έχει πειράξει τη ROM της συσκευής και να έχει τροποποιήσει την ψηφιακή της υπογραφή.

Παλαιότερα, το Xiaomi Mi MIX 4 είχε περάσει από το Geekbench και η καταχώρηση αποκάλυψε ότι θα έχει 6GB μνήμη RAM και θα τρέχει Android 9, κάτι που είναι απίθανο διότι η Google έχει απαιτήσει όλα τα smartphones του 2020 να τρέχουν Android 10 out of the box. Οπότε, τα ελάχιστα στοιχεία που είχαμε για το smartphone ενδεχομένως έχουν αλλάξει, διότι η εταιρεία καθυστέρησε να το βγάλει στην αγορά.

Τέλος, παρά τις πολλαπλές αναβολές, τα σχόλια που απέρριπταν την κυκλοφορία του, και πολλά άλλα, τελικά το Mi MIX 4 είχε κάνει την εμφάνιση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα JD.com το 2019, κάτι που έγινε γνωστό πρόσφατα. Η καταχώρηση δεν αποκαλύπτει τίποτα περισσότερο, πέρα από την τιμή του smartphone, η οποία φαίνεται ότι θα είναι 9.999 yuan ή περίπου 1.300 ευρώ, στην Κίνα.

