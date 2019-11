Xiaomi Mi Note 10: Αποκαλύφθηκαν τα χαρακτηριστικά της 5πλης κάμερας

Η Xiaomi θα κυκλοφορήσει το Mi Note 10 στις 14 Νοεμβρίου και μόλις δύο εβδομάδες νωρίτερα αποκαλύφθηκαν τα χαρακτηριστικά της πενταπλής κάμερας η οποία θα τοποθετηθεί σε κάθετη διάταξη στην πάνω αριστερά γωνία της πλάτης. Σύμφωνα λοιπόν με τον λογαριασμό της Xiaomi στο Twitter, αποκαλύπτεται ότι το τηλέφωνο θα αποτελείται από μία κύρια κάμερα στα 108MP, μία 12MP “For perfect portrait” δηλώνει η Xiaomi, μία 20MP ultra wide και τέλος, μία 2MP super macro και 5MP telephoto η οποία θα έχει έως 50x zoom. Ακριβώς δίπλα από την κάμερα θα υπάρχουν και δύο dual-LED flash. Παρόλα αυτά, δεν γίνεται καμία αναφορά στην front facing κάμερα πιθανόν όμως αυτή να ανέρχεται στα 32MP.

Introducing the lineup of #MiNote10 Penta Camera! How would you name this powerful camera team? Let us hear your creatives! #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/JH9FBrCwwW

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) October 31, 2019