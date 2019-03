Xiaomi Redmi Go: Snapdragon 425, 1 GB RAM, 8GB ROM και τιμή 57 ευρώ

Οι Android Go συσκευές είναι low-end smartphones, με μικρό κόστος, που προορίζονται για ιδιαίτερα ελαφριά χρήση. Κανείς δεν περιμένει ένα Android Go smartphone να έχει τρελές επιδόσεις. Ωστόσο, όταν ακούς για ένα low-end κινητό που κοστίζει μόλις 57 ευρώ αναρωτιόμαστε τι πραγματικά έχει να προσφέρει.

Σε μία εκδήλωση στο Νέο Δελχί η Xiaomi ανακοίνωσε ένα νέο Android Go smartphone, το low-end Xiaomi Redmi Go. Η συσκευή έχει οθόνη 5 ιντσών με ανάλυση 720p και αναλογία 16:9. Στο εσωτερικό της κρύβει τον Snapdragon 425, 1 GB μνήμη RAM και 8 GB επεκτάσιμο αποθηκευτικό χώρο (μέχρι 128 GB).

Επίσης, το Xiaomi Redmi Go έχει 3.000 mAh μπαταρία, υποστηρίζει 4G δίκτυα, τρέχει το Android Oreo Go Edition, και έχει προεγκατεστημένες την Android Go εφαρμογές της Google. Όσον αφορά τις κάμερες, το Xiaomi Redmi Go έχει μία πίσω κάμερα με αισθητήρα 8 MP και LED flash, και 5 MP selfie κάμερα.

Σίγουρα το Xiaomi Redmi Go δεν είναι η πιο top συσκευή της αγοράς, αλλά ούτως η άλλως δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Πρόκειται για ένα απλό Android Go smartphone, το οποίο έχει εκπληκτικά χαμηλή τιμή. Το Xiaomi Redmi Go κοστίζει μόνο 57€, έναντι 78€ που κοστίζει το Nokia 1. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή είναι του καταναλωτή. Κάποιοι θα επέλεγαν την Nokia με κλειστά μάτια, και όχι άδικα.

Πηγή