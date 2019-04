Android R: Η Google δουλεύει ήδη την επόμενη έκδοση του λειτουργικού της

Το Android είναι ένα από τα πιο προσαρμόσιμα λειτουργικά συστήματα στον κόσμο και η Google κυκλοφορεί μία νέα έκδοση κάθε χρόνο. Σε κάθε έκδοση φροντίζει να βελτιώνει την εμπειρία χρήσης, προσθέτοντας νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. Παρόλο που το Android Q (10) βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάπτυξης και η Google έχει τρέξει μόλις δύο beta, η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενη έκδοσης του λειτουργικού της για φορητές συσκευές.

Ο επίσημος λογαριασμός του Android Developer στο Twitter ανακοίνωσε ότι η “Android Global Developer Summit” θα πραγματοποιηθεί στο Google Event Center (MP7) στο Sunnyvale της Καλιφόρνια τις 23 και 24 Οκτωβρίου. Παρόλο που το tweet δεν λέει τίποτα για το τι θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν, η Google θα αναφερθεί για πρώτη φοράς στην επόμενη έκδοση του λειτουργικού της συστήματος.

That's right! #AndroidDevSummit is back, October 23-24 in Sunnyvale CA! Save the date and make sure to tune in for all the exciting news and releases from the #AndroidDev team.

More info & highlights from last year here → https://t.co/YLtxLYiU3K pic.twitter.com/rUtLaTcneg

— Android Developers (@AndroidDev) April 4, 2019