Απευθείας μεταφορά φωτογραφιών από το iCloud στο Google Photos

Πέμπτη, 04/03/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Στην περίπτωση που έχεις κάνει τη μετάβαση από το iPhone στο Android, τώρα μπορείς να μεταφέρεις τις φωτογραφίες σου από το iCloud στο Google Photos. Η Apple προσφέρει ένα εργαλείο που θα κάνει την μεταφορά αυτή πιο εύκολη.

Ένα στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζεις είναι ότι η μεταφορά των φωτογραφιών και των βίντεο από το iCloud στο Google Photos δεν διαγράφει το υλικό σου από το iCloud. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που είναι καλό να έχει στο νου είναι ότι από τον Ιούνιο του 2021 και έπειτα, ο απεριόριστος χώρος στο Google Photos καταργείται, οπότε πάρε τα μέτρα σου.

Για να γίνει η διαδικασία, θα πρέπει να έχεις υλικό στο iCloud, συνδεδεμένο με τον Apple λογαριασμό σου, το Apple ID σου να έχει ενεργοποιημένο το two-factor authentication, εννοείται να έχεις ενεργό Google Account και να υπάρχει εκεί ο απαιτούμενος διαθέσιμος χώρος για τη μεταφορά.

To μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο Data and Privacy της Apple κάνοντας κλικ εδώ, να βάλεις τα στοιχεία του Apple ID σου και μετά να επιλέξεις το Transfer a copy of your data. Επιλέγεις Request to transfer a copy of your data και ως προορισμό στο μενού που θα προκύψει επιλέγεις το Google Photos. Διαλέγεις το είδος των αρχείων που θα μεταφέρεις, επιβεβαιώνεις ότι υπάρχει αρκετός χώρος στον Google λογαριασμό σου και μετά κάνεις sign in εκεί.

Στην ερώτηση ασφαλείας που θα προκύψει στον Google λογαριασμό σου δίνεις θετική απάντηση για μεταφορά αρχείων από τον Apple ID και επιλέγεις το Confirm Transfer. Λάβε υπόψη σου ότι η διαδικασία μπορεί να πάρει έως και μία εβδομάδα για να ολοκληρωθεί.