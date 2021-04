Apple και Google μαζεύουν δεδομένα τηλεμετρίας των χρηστών

Δευτέρα, 05/04/2021 · Νίκος Καϊμακάμης

Εάν προσπαθείς να βρεις ποιος από τους δύο τεχνολογικούς κολοσσούς προστατεύει περισσότερο τα δεδομένα σου… ατύχησες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τόσο η Apple όσο και η Google μαζεύουν δεδομένα τηλεμετρίας των χρηστών τους, χωρίς συναίνεση.

Μία πρόσφατη έρευνα που έγινε από τους ερευνητές του Trinity College στην Ιρλανδία πιστοποιεί ότι τόσο το iOS της Apple όσο και το Android της Google μεταδίδουν δεδομένα τηλεμετρίας των κατόχων των αντίστοιχων συσκευών, χωρίς προηγουμένως να έχουν ζητήσει τη συναίνεση των χρηστών για την μετάδοση αυτή. Η έρευνα και το αντίστοιχο άρθρο που προέκυψε από αυτή έχει ως τίτλο “Mobile Handset Privacy: Measuring The Data iOS and Android Send to Apple And Google”.

Εάν αναρωτιέσαι ποια είναι τα δεδομένα τηλεμετρίας που μεταδίδονται χωρίς τη συναίνεσή σου, αρκεί να αναφέρουμε ότι πρόκειται για τον IMEI του τηλεφώνου, το serial number του hardware που χρησιμοποιείται, τον serial number της κάρτας SIM, τον IMSI, τον αριθμό τηλεφώνου και πολλά άλλα. Στην περίπτωση της Apple, μάλιστα αποστέλλεται η γεωγραφική θέση του GPS, καθώς και οι διευθύνσεις MAC των κοντινών συσκευών…

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν έλαβε υπόψη άλλα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγουν οι προεγκατεστημένες εφαρμογές του κάθε λειτουργικού συστήματος. Η Apple δεν φέρεται να σχολίασε τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ η Google αμφισβήτησε τη μεθοδολογία της.