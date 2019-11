Facebook: Bug στο iOS app ανοίγει την κάμερα χωρίς να το γνωρίζετε

Ένα ακόμη πρόβλημα ασφαλείας εντοπίστηκε στην εφαρμογή του Facebook για το iOS καθώς μερικοί χρήστες ανέφεραν ότι η εφαρμογή ενεργοποιεί την κάμερα στο background χωρίς αυτοί να το γνώριζουν. Ένας χρήστης, εντόπισε ότι η εφαρμογή του Facebook και συγκεκριμένα το interface για τα Facebook Stories, ενεργοποιούσε την κάμερα αυτόματα, όταν ο χρήστης γύριζε από portrait mode σε landscape mode.

Today, while watching a video on @facebook , I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying… pic.twitter.com/7lVHHGedGf

Επιπλέον, ο web designer Joshua Maddux, αναφέρει ότι αν κουνήσετε λίγο μία φωτογραφία που βλέπετε στην εφαρμογή θα δείτε το viewfinder της κάμερας ενεργό στο αριστερό μέρος της οθόνης. Όπως δηλώνει ο Maddux, το πρόβλημα εμφανίστηκε σε πέντε διαφορετικά iPhone που δοκίμασε και τα οποία έτρεχαν το iOS 13.2.2. Το ίδιο όμως δεν συνέβη και σε iPhone που είχαν την έκδοση iOS 12.

Στον Maddux έσπευσε να απαντήσει ο Guy Rosen, VP of integrity του Facebook, ο οποίος δήλωσε ότι το πρόβλημα μάλλον οφείλεται σε ένα bug το οποίο η εταιρεία ψάχνει να βρει.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl

— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019