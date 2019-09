Gmail: Διαθέσιμο το dark mode σε Android 10 και iOS 13

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η Google ξεκίνησε να κυκλοφορεί σταδιακά το dark mode του Gmail σε Android συσκευές. Τώρα η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του σκοτεινού θέματος και δήλωσε ότι θα το διαθέσει και στο iOS.

Dah dah dah dum da da dum da da: Dark theme is coming to Gmail on mobile → https://t.co/hiMaeuDBJD pic.twitter.com/0ElUHzrx8R

— Gmail (@gmail) September 24, 2019