Huawei και Honor ωθούν κατόχους άλλων Android smartphones να κατεβάσουν το App Gallery

Περίεργα πράγματα συμβαίνουν με την Honor και την Huawei, οι δύο εταρείες δίνουν την εντύπωση ότι προσπαθούν να “εξαναγκάσουν” κατόχους άλλων Android smartphones να κατεβάσουν το Huawei App Gallery στο κινητό τους. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Σε forum της Huawei αλλά και στα σχόλια της εφαρμογής Huawei Health διαβάζουμε ότι εδώ και αρκετές ημέρες κάτοχοι smartband της Honor και smartwatches της Huawei δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή του με κινητά που δεν είναι Huawei (ή Honor;) αν και οι δυο εταιρείες αναφέρουν στα specifications ότι αυτές είναι συμβατές με Android και iOS συσκευές.

Όλα πήγαιναν καλά

Όσοι τα χρησιμοποιούσαν μέχρι και τις τελευταίες μέρες όλα πήγαιναν καλά όμως μετά το πιο πρόσφατο update στην εφαρμογή Huawei Health που απαιτείται για την σύνδεση smartband ή smartwatch με το κινητό μας, τα πράγματα άλλαξαν (τουλάχιστον για τους κατόχους Samsung smartphones από όπου προέρχονται και τα σχόλια στο forum και το app). Κάποιοι αναφέρουν ότι δεν ειχαν πρόβλημα με Android 9.0 και ότι έχουν αφού αναβάθμισαν σε Android 10.

Για να συνεχίσουν χρησιμοποιήσουν τα wearables οι κάτοχοι κινητών που δεν είναι Huawei (ή Honor;) θα πρέπει να αναβαθμίσουν στην έκδοση Huawei Mobile Services (4.0.0 και άνω), αυτό είναι το μήνυμα που εμφανίζεται “Huawei Health requires a more recent version of Huawei Mobile Services (4.0.0 or later) to work properly. You can get the latest version in Huawei AppGallery”.

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Το πρόβλημα είναι ότι η συγκεκριμένη έκδοση 4.0 των Huawei Mobile Services (HMS Core) δεν είναι διαθέσιμη για download στο Google Play! Για να την βρείτε θα πρέπει να κατεβάσετε το App Gallery, το application store της Huawei που έχει έρθει στο προσκήνιο μετά το ban από την Αμερική και τον αποκλεισμό των Huawei και Honor από το Google Play (το επίσημο application store του Android).

Στο Google Play η εφαρμογή Huawei Mobile Services είναι διαθέσιμη στην έκδοση 3.0.3.300 (Δεκέμβριος 2019), στο App Gallery η διαθέσιμη έκδοση είναι η 4.0.3.316 (26 Απριλίου 2020).

Φυσικά αυτό έχει δυσαρεστήσει του καταναλωτές και κατόχους wearables των Honor και Huawei όπως διαβάζουμε στα σχόλιά σας και στο δικό μας Fan Page. Άρα ναι, το πρόβλημα λύνεται αλλά μέχρι να διατεθεί η έκδοση των 4.0 των Huawei Mobile Services στο επίσημο Google Play, για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείται τα wearable σας με κινητά που δεν είναι Huawei είστε αναγκασμένοι να κατεβάσετε το App Gallery.

Δεν είμαστε σίγουροι για το αν είναι θέμα Android 10 ή της πρόσφατης έκδοσης Huawei Health. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα Honor και Huawei wearable μετά την ενημέρωση της εφαρμογής Huawei Health, σε smartphone που δεν είναι Huawei (ή Honor;);